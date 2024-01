Milano, 30 gen. (LaPresse) – “Vedo che sta crescendo un’onda per cercare di screditare le azioni di mia figlia. Oggi un amico mi ha girato una fotografia agghiacciante di una persona che è stata colpita, questo è un reato commesso in Ungheria per cui mia figlia non è accusata”. Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, la 39enne detenuta in Ungheria, in collegamento con il podcast Metropolis su Repubblica.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata