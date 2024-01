Milano, 30 gen. (LaPresse) – Il segretario generale della Farnesina, l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, ha espresso all’incaricato d’Affari ungherese, convocato oggi al ministero degli Esteri, “la ferma aspettativa del Governo affinché alla Signora Ilaria Salis sia accordato al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, incluse misure alternative alla detenzione in carcere” nel “pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura ungherese”. È quanto si legge in una nota.

