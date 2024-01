Milano, 29 gen. (LaPresse) – E’ morta la suora di 75 anni investita sabato pomeriggio in Largo Brancaccio, a Roma. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incidente, intono alle 16, sia avvenuto mentre la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. La suora è stata falciata da una Ford Kuga, condotta da un 35enne delle Filippine, che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test etilometrici eseguiti sul posto. La donna non è morta sul colpo ma in ospedale, al San Giovanni, dove era stata condotta in prognosi riservata. A condurre i rilievi il I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta svolgendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

