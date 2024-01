Roma, 29 gen. (LaPresse) – Tornano a suonare le sirene d’allarme a Tel Aviv per la prima volta da oltre un mese, indicando possibili lanci missilistici dalla Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Sirene d’allarme stanno suonando anche a Rishon Lezion, Holon, Bat Yam e in altre aree del centro dello Stato ebraico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata