Roma, 29 gen. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani – a quanto si apprende – ha dato disposizioni al segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, di convocare l’ambasciatore di Ungheria a Roma per un passo di protesta per le condizioni di detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis. Parallelamente – viene spiegato – domani l’ambasciatore d’Italia in Ungheria effettuerà un passo presso le autorità di Budapest.

