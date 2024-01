Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Con la presidenza del G7, l’Italia gode anche di nuove opportunità per coordinare un più ampio impegno globale nel respingere l’attacco russo all’Ucraina e all’ordine mondiale che il G7 rappresenta. Alcune questioni possono essere risolte soltanto a livello di G7 come ad esempio i beni russi congelati. Il ruolo di coordinamento e di presidenza dell’Italia è molto importante e il G7 è fondamentale per prendere decisioni che si applicheranno oltre i confini dell’Unione europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, a ‘In ½’ su Rai3. “Io vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare l’Italia per la sua leadership, il governo di Giorgia Meloni e il mio collega Antonio Tajani per essersi resi conto che la posta in gioco in Ucraina non è soltanto l’Ucraina, ma la sicurezza e la prosperità dell’Europa intera”, ha sottolineato.

