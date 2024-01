Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l’Ambasciata ad Ankara e il Consolato a Istanbul, sono certo che le autorità turche arresteranno i responsabili”. Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, dopo l’attacco armato ad una chiesa di Istanbul in cui è morta una persona.

