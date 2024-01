Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Il Governo italiano, tramite la Farnesina, segue gli aggiornamenti su quanto accaduto questa mattina nella Chiesa di Santa Maria a Istanbul. Esprimiamo profondo cordoglio e la più ferma condanna per l’ignobile atto”. Lo scrive in un post su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’attacco armato contro la chiesta di Santa Maria a Istanbul, in Turchia, in cui è morto un cittadino turco di 52 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata