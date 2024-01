Milano, 28 gen. (LaPresse) – I due sospetti catturati dalla polizia turca per l’attacco alla chiesa italiana di Santa Maria di Sariyer a Istanbul sono “due cittadini stranieri, uno proveniente dal Tagikistan e l’altro dalla Russia e sono membri dell’Isis”. È quanto ha affermato il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya in conferenza stampa. Lo riportano i media locali. “Dopo l’efferato attacco, la polizia di Istanbul ha avviato un’indagine approfondita”, ha aggiunto Yerlikaya, “sono state organizzate retate in 30 indirizzi diversi e sono state fermate 47 persone. Nel raid organizzato all’ultimo indirizzo, sono stati catturati i 2 sospetti attentatori”.

