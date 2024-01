Milano, 28 gen. (LaPresse) – L’attacco condotto su una base degli Stati Uniti in Giordania, in cui sono morti 3 soldati, è un “attacco spregevole e del tutto ingiusto”. Lo afferma in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Jill e io ci uniamo alle famiglie e agli amici dei nostri caduti e agli americani di tutto il Paese”, aggiunge Biden, “questi membri del servizio incarnavano il meglio della nostra nazione. Incrollabili nel loro coraggio. Incrollabili nel loro dovere. Incrollabili nel loro impegno verso il nostro Paese, rischiando la propria sicurezza per la sicurezza dei loro concittadini americani e dei nostri alleati e partner con i quali siamo impegnati nella lotta contro il terrorismo. È una lotta che non cesserà”.

