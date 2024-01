Milano, 28 gen. (LaPresse) – “Oggi il cuore dell’America è pesante. Ieri sera, tre membri del servizio americano sono stati uccisi e molti feriti, durante un attacco con un drone aereo senza pilota alle nostre forze di stanza nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria. Anche se stiamo ancora raccogliendo i fatti di questo attacco, sappiamo che è stato condotto da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano in Siria e in Iraq”. È quanto afferma in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “I tre membri del servizio americano che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto del termine”, aggiunge Biden, “il loro sacrificio estremo non sarà mai dimenticato dalla nostra nazione”.

