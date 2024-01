Madrid (Spagna), 27 gen. (LaPresse) – La premier Giorgia Meloni si è congratulata con il leader di Vox Santiago Abascal che è stato confermato alla guida del partito per altri quattro anni. Meloni ha mandato un videomessaggio che è stato trasmesso durante l’atto pubblico di rielezione di Abascal all’Hotel Madrid Marriott Auditorium. Una rielezione “meritata”, ha detto Meloni, affermando che le “sfide che ci aspettano” richiedono la “leadership” di Abascal. “Sono sicura che il Congresso” sarà un “momento importante per rilanciare Vox” in vista delle “elezioni europee”, un “appuntamento importante” per far sì che ci sia un “cambio di passo” nell’Ue, ha aggiunto Meloni, tra gli applausi dei presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata