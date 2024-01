Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Sotto la mia guida, il ministero degli Esteri israeliano mira a promuovere una politica che garantisca che l’Unrwa non faccia parte del day after” nella Striscia di Gaza. È quanto scrive il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, in un post sul social X. “Lavoreremo per raccogliere un sostegno bipartisan negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in altre nazioni a livello globale per questa politica volta a fermare le attività dell’Unrwa a Gaza”, aggiunge, dopo le accuse secondo cui dodici dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi potrebbero essere stati coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre.

