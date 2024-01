Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Chiediamo all’Onu e alle organizzazioni internazionali di non cedere alle minacce e ai ricatti” da parte di Israele dopo l’accuse secondo cui dodici dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) potrebbero essere stati coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. È quanto scrive Hamas in una nota pubblicata su Telegram e riportata dai media israeliani.

