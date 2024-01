Milano, 27 gen. (LaPresse) – Hamas ha criticato la decisione dell’Unrwa di espellere i dipendenti sospettati di aver preso parte all’attacco del 7 ottobre, sostenendo che la mossa era dovuta ad “accuse sioniste” e dicendo che non è compito dell’organizzazione “dichiarare le posizioni politiche riguardo al conflitto”. Lo riporta Ynet. Nella nota Hamas aggiunge che l’appello dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi per il rilascio degli ostaggi è “un’ingerenza in ciò che non la riguarda e che non rientra sotto la sua autorità”.

