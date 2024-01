Milano, 27 gen. (LaPresse) – Anche il Regno Unito e la Finlandia hanno annunciato che fermeranno temporaneamente i finanziamenti all’Unrwa, dopo le accuse secondo cui dodici dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi potrebbero essere stati coinvolti nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. “Il Regno Unito è sconvolto dalle accuse”, si legge in una nota del ministero degli Esteri britannico, citata dal Guardian, “il Regno Unito ha temporaneamente sospeso qualsiasi finanziamento futuro all’Unrwa mentre esamina le accuse relative. Restiamo impegnati a fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza che ne ha disperatamente bisogno”. “I finanziamenti finlandesi all’Unrwa sono temporaneamente sospesi”, ha annunciato il ministro del Commercio estero e dello sviluppo finlandese Ville Tavio, “attendiamo un’indagine indipendente e approfondita. La politica della Finlandia prevede che non vengano erogati sussidi a favore di Hamas”.

