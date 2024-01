Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Il 27 gennaio, alle 3.45 circa (ora di Sanaa), le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno condotto un attacco contro un missile antinave Houthi puntato nel Mar Rosso e pronto al lancio”. È quanto fa sapere il Centcom in una nota. “Le forze statunitensi hanno individuato il missile nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentava una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della Marina statunitense nella regione”, continua la nota, “le forze americane hanno quindi colpito e distrutto il missile per autodifesa”.

