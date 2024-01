Caracas (Venezuela), 26 gen. (LaPresse/AP) – La Corte Suprema del Venezuela ha confermato il divieto di candidatura alle presidenziali a María Corina Machado, leader dell’opposizione. Machado, ex parlamentare, ha vinto le primarie presidenziali indipendenti dell’opposizione in ottobre con oltre il 90% dei voti. La sua vittoria è arrivata nonostante il governo socialista avesse annunciato un divieto di 15 anni per la sua candidatura a una carica. Machado, che ha potuto partecipare alle primarie perché l’iniziativa è stata organizzata da una commissione indipendente dalle autorità elettorali del Venezuela, ha rifiutato il divieto e ha continuato a fare campagna elettorale.

