Milano, 26 gen. (LaPresse) – “La Francia è oggetto dell’ennesima cruda campagna di disinformazione russa. A differenza di altri, la Francia non impiega mercenari. Di fronte all’intensificazione degli aiuti militari francesi all’Ucraina, ci aspettiamo che questa manovra di intossicazione russa continui: noi la condanniamo e rafforziamo il nostro sistema di tracciamento di queste manipolazioni”. Così il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, in una nota pubblicata sul sito del dicastero. “I servizi statali competenti hanno identificato e seguono la manovra coordinata della Russia, anche attraverso le reti di informazione filo-russe e i media statali come Sputnik News, RT e Ria Novosti, per diffondere e amplificare queste false informazioni”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata