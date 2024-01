New York (Usa), 26 gen. (LaPresse) – “Comprendiamo che sia la Russia che l’Ucraina stiano conducendo indagini separate sull’incidente e che l’Ucraina abbia richiesto un’indagine internazionale. Le Nazioni Unite non sono in grado di verificare questi rapporti o le circostanze dell’incidente”. Lo ha detto il capo degli Affari Politici dell’Onu, Rosemary DiCarlo, alla riunione urgente del Consiglio di Sicurezza, in merito all’aereo militare precipitato ieri nella regione russa di Belgorod. “Quello che è chiaro – ha aggiunto – è che l’incidente è avvenuto nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina e della guerra in corso. Per evitare un’ulteriore escalation, invitiamo tutti gli interessati ad astenersi da azioni, retorica o accuse che potrebbero alimentare ulteriormente il già pericoloso conflitto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata