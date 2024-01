Napoli, 26 gen. (LaPresse) – Le scritte “W Hitler” e “Fuck Israele” sono apparse sul murale “BInario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz” realizzato sui muri del Memoriale della Shoah di Milano dallo street artist Alexsandro Palombo. Si tratta, ricorda lo stesso Palombo, della quarta volta che l’opera pop viene sfregiata nel giro di un anno. L’artista aveva ritratto la famiglia dei Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione e l’orrore dell’olocausto. “Non reagire alle ripetute azioni d’odio – dichiara Alexsandro Palombo – ci porterà a normalizzare il pericolo dell’antisemitismo e a potenziare il male dell’indifferenza che inghiotte tutto e tutti. Chi volta lo sguardo davanti a questi scempi è complice del problema. Gli ultimi sfregi antisemiti e quelli degli scorsi mesi rimarranno come testimonianza e parte integrante dell’opera che tramuterà questo mare d’odio in strumento di sensibilizzazione e consapevolezza contro l’indifferenza e l’antisemitismo”.

