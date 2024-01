Milano, 26 gen. (LaPresse) – La Corte internazionale di giustizia non respingerà il caso intentato dal Sudafrica contro Israele con l’accusa di genocidio nella Striscia di Gaza, come richiesto da Tel Aviv. La giudice Joan Donoghue, che presiede la Corte con sede all’Aia, ha affermato che esistono prove sufficienti per procedere con il giudizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata