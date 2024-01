Milano, 26 gen. (LaPresse) – Sarebbe stato ucciso con diverse coltellate al corpo e alla gola, in camera da letto, il 56enne vittima di omicidio a Martinengo, nella Bergamasca. Per l’omicidio è stata arrestata la moglie della vittima, 46enne, che non ha opposto resistenza ed è stata portata in carcere: i due hanno una bimba di 5 anni che è stata affidata ai familiari su disposizione della procura dei Minori di Brescia. L’arma del delitto è stata individuata dai carabinieri e sequestrata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori non ci sarebbero precedenti di maltrattamenti in famiglia all’interno del nucleo famigliare. La coppia però aveva problemi personali e di lavoro. L’allarme ai carabinieri è arrivato alle 23.30 di ieri sera tramite il 112. L’immobile dove si è consumato il delitto è stato posto sotto sequestro.

