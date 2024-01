Roma, 26 gen. (LaPresse) – “Noi sfideremo i divieti di Piantedosi. La sentenza de L’Aja dimostra che c’è un rischio concreto di genocidio a Gaza, come denunciamo da mesi insieme a tanti in tutto il mondo. Di fronte a questa situazione occorre urlare ‘mai più’. Perché il ‘mai più’ del giorno della Memoria significhi per davvero ‘mai più per nessuno’. Lo dice a LaPresse Giuliano Granato, portavoce nazionale Potere al Popolo e Unione Popolare dopo il divieto della questura di svolgere la manifestazione pro Palestina in programma a Roma.

