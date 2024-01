Napoli, 26 gen. (LaPresse) – Indicatori in calo per quanto riguarda l’andamento del Covid-19 in Italia. Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio, secondo quanto riportato nell’aggiornamento settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, si registrano 5.810 nuovi casi positivi, con una variazione di -39,9% rispetto alla settimana precedente, 203 deceduti con una variazione di -21,3% rispetto alla settimana precedente (258) e 160.219 tamponi con una variazione di -11,4% rispetto alla settimana precedente (180.932). Il tasso di positività è del 3,6% con una variazione di -1,7% rispetto alla settimana precedente (5,3%).

