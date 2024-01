Roma 26 gen. (LaPresse) – Il procuratore Generale della quarta sezione della corte d’assise d’Appello, ha chiesto l’assoluzione, nei confronti di Beniamino Zuncheddu in carcere dal 1991 perché accusato della strage di ‘Cuiliis Coccus a Sinnai in Sardegna dove vennero uccisi tre pastori. “Chiedo l’assoluzione per non aver commesso il fatto” è stata la richiesta della procura generale che ha anche evidenziato che gli alibi le dichiarazioni dei testimoni, che portano all’individuazione di Zuncheddu, come l’autore della strage, furono inattendibili. In serata è prevista la sentenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata