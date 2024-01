Torino, 26 gen. (LaPresse) – Il Torino sbanca Cagliari nell’anticipo della 21/a giornata di Serie A e resta in corsa per l’Europa. Nella serata in cui è stato omaggiato il grande Gigi Riva, scomparso in settimana, i sardi si arrendono ai granata e incassano il secondo ko di fila. All’Unipos Domus, la squadra di Juric si impone 2-1. A firmare il vantaggio è Zapata su invito di Bellanova, al 23′. Prima dell’intervallo, Ricci sigla il raddoppio con un destro dal limite (48′). Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano con un gran gol di Viola (77′), entrato in avvio di ripresa, ma la rimonta non si concretizza nonostante il forcing finale dei sardi. In pieno recupero, annullato per fuorigioco a Pellegri il gol dell’1-3. In classifica il Toro sale a 31 punti e aggancia provvisoriamente il Napoli al nono posto, situazione complicata per i rossoblù che restano fermi a 17, un punto sopra la zona retrocessione.

