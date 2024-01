Roma, 26 gen. (LaPresse) – Sarebbero circa 25mila gli anziani che potranno beneficiare della nuova prestazione universale, pari a 1000 euro, prevista nella bozza del decreto attuativo della legge delega 33/2023 sulle politiche in favore delle persone anziane, approvato ieri in Cdm. Lo apprende LaPresse da fonti dell’Inps, ente a cui spetta – secondo quanto si legge nella bozza del testo – il compito di erogare la misura, sulla base di criteri ben definiti: avere almeno 80 anni, un livello di bisogno assistenziale “gravissimo”, un Isee non superiore 6mila euro, essere titolari (o avere i requisiti) dell’indennità di accompagnamento.

