Roma, 26 gen. (LaPresse) – Con il contributo della nuova prestazione universale per gli anziani, i beneficiari possono coprire circa il 70% dei costi di un badante full time. Lo ha spiegato a LaPresse Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, l’Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, parlando della misura, così come disegnata nella bozza del decreto attuativo della legge delega sulle politiche in favore delle persone anziane, approvato ieri in Cdm. “Un assistente per una persona autosufficiente prende circa 17 mila euro l’anno, quindi quasi 1400 euro al mese. Quindi significa che, con questo ‘assegno’ – di circa 1000 euro ndr – si coprirebbe indicativamente il 70% del costo di un badante convivente. Nel caso di un badante part-time anche più, fino all’80%”, ragiona infatti Gasparrini. Ovviamente, osserva, “bisognerà attendere che il decreto effettivamente esca. Ma sarebbe una gran bella cosa: dopo tanto tempo un buon inizio”, anche se “non si prende una grandissima platea di persone”, chiosa, riferendosi alle maglie strette dei criteri fissati nel testo della bozza per accedere al beneficio. “Quello dell’autosufficienza è un problema forte e noi speriamo che in futuro questa prestazione venga estesa anche a persone di età inferiore, magari a partire dai 70 anni, e in generale anche a chi ha un autosufficienza parziale, per combattere il problema della solitudine dei nostri anziani e riconoscere l’importante ruolo sociale del lavoro dei badanti”, conclude quindi il segretario di Domina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata