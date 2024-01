Washington (Usa), 25 gen. (LaPresse) – L’ex funzionario della Casa Bianca di Donald Trump, Peter Navarro, è stato condannato a 4 mesi di carcere per vilipendio del Congresso in relazione all’indagine sui fatti del 6 gennaio 2021. Navarro, giudicato colpevole lo scorso settembre, si era rifiutato di collaborare con l’indagine del Congresso, non producendo i documenti che gli erano stati chiesti e non presentandosi a deporre. I procuratori avevano chiesto per lui una condanna a sei mesi di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata