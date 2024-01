Milano, 25 gen. (LaPresse) – A bordo dell’aereo Il-76, precipitato nella regione di Belgorod, avrebbero dovuto esserci alti funzionari russi, ma all’ultimo momento l’Fsb, il servizio d’intelligence di Mosca, ha proibito loro di salire a bordo. È quanto afferma il rappresentante dell’intelligence della Difesa ucraina (Gur) Andriy Yusov in un commento a Radio Liberty. “Diversi vip della rappresentanza militare e politica dello Stato aggressore avrebbero dovuto essere a bordo”, ha detto Yusov, “ma all’ultimo momento l’Fsb ha ordinato loro di non salire a bordo e di utilizzare altri mezzi di trasporto”. Yusov ha aggiunto che i nomi di questi alti funzionari sono noti e “saranno citati, mentre i materiali saranno forniti come parte dell’indagine internazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata