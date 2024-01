Milano, 25 gen. (LaPresse) – Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi e altri 150 feriti dopo che i carri armati delle forze israeliane hanno sparato sulla folla che aspettava aiuti umanitari nella città di Gaza. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni ad Al Jazeera Arabic, l’attacco nella città nel nord della Striscia, devastato dalla guerra, è avvenuto in piazza Kuwait, a est del quartiere di Zeitoun. “La situazione è molto critica”, riporta l’emittente del Qatar. Il portavoce della protezione civile, Mahmoud Basal, ha detto che le squadre di soccorso non sono state in grado di raggiungere la scena, bloccate dalle forze israeliane.

