Milano, 25 gen. (LaPresse) – “L’occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro contro migliaia di bocche affamate che aspettavano aiuti”. Lo ha detto il dottor Ashraf al-Qudra, portavoce del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, in una dichiarazione su Telegram. L’attacco è avvenuto alla rotonda del Kuwait a Gaza City, uccidendo almeno 20 persone e ferendone altre 150 che erano in coda per ricevere aiuti umanitari a Gaza City. È probabile che il numero dei morti aumenti perché decine di persone hanno riportato ferite gravi. Le vittime sono in cura presso l’ospedale Al-Shifa, che è senza forniture mediche e ha solo pochi medici al lavoro, ha aggiunto al-Qudra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata