Roma, 25 gen. (LaPresse) – Due uomini, di 46 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale, avvenuto ieri sera in Via Fosso dell’Osa 334, nella zona di Giardini di Corcolle, sulla Prenestina. È il nono incidente stradale mortale, a Roma, dall’inizio dell’anno.

