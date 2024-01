Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Dalle relazioni svolte in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte di Cassazione emerge un quadro positivo della giustizia italiana in ripresa. Una ripresa dovuta soprattutto al grande impegno dei magistrati, al loro lavoro quotidiano anche in situazioni di evidenti difficoltà. Ed emerge altresì la preoccupazione per interventi frammentari di riforma della giustizia che non aiutano in alcun modo il lavoro della magistratura”. Così il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte di Cassazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata