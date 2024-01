Milano, 25 gen. (LaPresse) – “Ci sono valutazioni in corso” per il rinvio dei cortei pro-Palestina in programma sabato prossimo e che coincidono con il Giorno della Memoria. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa dopo il Cdm rispondendo a una domanda sulla concomitanza dei due eventi. “Le autorità di pubblica sicurezza – ha affermato – stanno incontrando coloro i quali vorrebbero proporre queste manifestazioni per sollecitare la possibilità che vengano differite ad altri giorni perché differirle non significa negare la libertà di manifestare, ma renderla compatibile con i valori connessi alla ricorrenza” di sabato 27 gennaio. “Se non dovesse succedere – ha sottolineato – faremo le nostre valutazioni e adotteremo dei provvedimenti”.

