Roma, 25 gen. (LaPresse) – “Voglio esprimere la massima solidarietà alle vittime della Shoa, è terribile quello che è successo ma il giorno della Memoria non è solo degli ebrei ma è il giorno per non dimenticare tutte le tragedie. Non mi risulta che in Italia ci sia una legge che impedisce di organizzare manifestazioni il 27 gennaio. Oggi il popolo palestinese sta subendo un orrendo sterminio per mano degli occupanti sionisti israeliani in terra palestinese”. Lo dice a LaPresse il presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio Yousef Salman dopo che il ministro Piantedosi ha dichiarato che ci sono “valutazioni in corso” per il rinvio dei cortei pro-Palestina in programma sabato prossimo e che coincidono con il Giorno della Memoria.

