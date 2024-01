Roma, 25 gen. (LaPresse) – “È stato adottato un provvedimento che prevede la liberalizzazione in termini di mandati per i comuni fino a 5mila abitanti, quindi non ci sarà più nessun limite di mandato, e l’elezione a tre mandati per i comuni da 5mila a 15mila abitanti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

