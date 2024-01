Milano, 25 gen. (LaPresse) – Partirà dal prossimo 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 in via sperimentale la prestazione universale “subordinata al bisogno assistenziale” degli anziani “al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti”. È quanto si legge nella bozza di decreto sugli anziani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata