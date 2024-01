Milano, 24 gen. (LaPresse) – La Russia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’attacco di Kiev all’aereo russo Il-76. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa dopo gli eventi del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Abbiamo chiesto circa un’ora e mezza fa una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alle 15.00 ora di New York (le 21 in Italia, ndr). Ci auguriamo vivamente che la presidenza francese adempia coscienziosamente ai suoi doveri e programmare un simile incontro il più presto possibile”, ha detto Lavrov come riporta l’agenzia Tass.

