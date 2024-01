Washington (Usa), 24 gen. (LaPresse) – Hamas ha detto ai mediatori internazionali di essere disponibile a discutere un accordo per rilasciare alcuni ostaggi in cambio di una pausa significativa nei combattimenti. Lo scrive il Wall Stret Journal, citando fonti egiziane. Un’apertura che segna un cambiamento significativo da parte di Hamas, che per settimane ha insistito sul fatto che avrebbe negoziato sugli ostaggi solo come parte di un accordo complessivo che porterebbe alla fine permanente della guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata