Washington (Usa), 23 gen. (LaPresse/AP) -Gli Stati Uniti hanno colpito tre strutture in Iraq, prendendo di mira una milizia sostenuta dall’Iran, come rappresaglia per gli attacchi missilistici e di droni contro le truppe americane in Iraq e Siria negli ultimi giorni. Gli attacchi Usa hanno colpito le strutture delle milizie nell’Iraq occidentale, vicino al confine siriano, secondo quanto riferito dal Comando centrale degli Stati Uniti.

