Roma, 24 gen. (LaPresse) – “La convinzione prevalente secondo cui contrastare le aggressioni di Teheran possa inevitabilmente portare alla guerra è un malinteso, una narrazione tessuta dallo stesso regime. Contrariamente all’apprensione che circonda azioni risolute, tali metodi non sono un presagio di guerra, ma piuttosto un imperativo strategico per sedare l’aggressione di Teheran”. Lo sottolinea la Resistenza iraniana in Italia. “La sopravvivenza del regime iraniano dipende da due pilastri critici: la soppressione in patria e la diffusione del terrorismo e della guerra all’estero”, si legge in una nota. Secondo i resistenti iraniani “sostenendo gruppi per procura, l’Iran mira ad aumentare la sua influenza in regioni strategicamente importanti, come il Libano, la Siria, lo Yemen, l’Iraq e persino il Nord Africa. Queste milizie servono come forze surrogate, portando avanti gli obiettivi dell’Iran senza coinvolgere direttamente l’esercito iraniano”. Una sorta di “guerra ombra” davanti alla quale l’Occidente “dovrebbe porre fine ai suoi quattro decenni di politica di accondiscendenza nei confronti del regime iraniano e allinearsi con il popolo iraniano e il suo legittimo movimento di resistenza per realizzare un cambio di regime”.

