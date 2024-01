Roma, 24 gen. (LaPresse) – Non ci sarebbe stato alcun progresso, né tantomeno una svolta, nei colloqui con Hamas per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi in cambio di cessate il fuoco temporaneo. Lo riporta The Times of Israel, citando un alto funzionario israeliano. “Le notizie sui progressi nei colloqui e su una svolta decisiva non sono corrette”, ha affermato il funzionario.

