Milano, 24 gen. (LaPresse) – “Non ci sarà alcun cessate il fuoco. In passato ci sono state pause per scopi umanitari. Quell’accordo è stato violato da Hamas”. È quanto ha affermato Ilana Stein, portavoce del governo israeliano in una conferenza stampa. “Commentando gli accordi di cessate il fuoco riportati”, ha detto, “Israele non rinuncerà alla distruzione di Hamas, alla restituzione di tutti gli ostaggi così che non ci sarà alcuna minaccia alla sicurezza da Gaza nei confronti di Israele”. Lo riporta Al Jazeera.

