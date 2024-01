Madrid (Spagna), 24 gen. (LaPresse) – “Israele ha perso la fiducia” nell’Alto rappresentante Josep Borrell e “non lo considera un interlocutore equilibrato per l’Ue”. Lo hanno dichiarato fonti ufficiali israeliane a El Paìs. Il quotidiano spagnolo riferisce che le autorità israeliane rifiutano il piano in 12 punti presentato lunedì dal capo della diplomazia europea. Secondo le fonti, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato “l’atteggiamento” di Borrell nei confronti del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, durante il Consiglio Affari Esteri tenutosi a Bruxelles lunedì. Katz ha mostrato in riunione due video, uno sul progetto di un’isola artificiale al largo di Gaza e l’altro su un collegamento ferroviario, e l’Alto rappresentante Ue ha affermato che “avrebbe potuto utilizzare meglio il suo tempo” per “preoccuparsi della sicurezza del suo Paese e dell’alto numero di morti a Gaza”. Un commento che non è andato giù a Israele.

