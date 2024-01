Gerusalemme, 24 gen. (LaPresse/AP) – Sono due le navi battenti bandiera americana che sono state prese di mira al largo dello Yemen, mentre trasportavano merci per i dipartimenti della Difesa e di Stato degli Stati Uniti. La Marina americana, che le stava scortando, ha intercettato parte del fuoco in arrivo. Il trasportatore danese Maersk, in una dichiarazione rilasciata ad Associated Press, ha identificato le due navi colpite dagli attacchi come le sue portacontainer Maersk Detroit e Maersk Chesapeake, battenti bandiera statunitense. “Mentre erano in viaggio, entrambe le navi hanno riferito di aver visto esplosioni nelle vicinanze e la Marina statunitense ha intercettato diversi proiettili”, ha dichiarato la Maersk, “l’equipaggio, la nave e il carico sono sani e salvi. La Marina statunitense ha invertito la rotta e sta scortando entrambe le navi nel Golfo di Aden”.

