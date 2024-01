Roma, 24 gen. (LaPresse) – Pene raddoppiate per i pubblici ufficiali che accedono abusivamente nei sistemi informatici e fino a 12 anni se riguardano “sistemi informatici o telematici di interesse militare, relativi all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile”. È la stretta sugli hacker prevista dalla bozza del ddl sulla cybersicurezza, visionata da LaPresse, che si appresta ad approvare il Consiglio dei ministri. Nella bozza, composta da 18 articoli, si prevede l’inasprimento della pena per violazione dell’articolo 615-ter del Codice penale: per i pubblici ufficiali la pena viene raddoppiata, da 1 a 5 anni diventa da 2 a 10 anni, mentre in caso di accesso abusivo a sistemi informativi di interesse militare o relativi a sicurezza pubblica, sanità e protezione civile la pena può arrivare fino a 12 anni in caso di “distruzione o danneggiamento del sistema, o interruzione totale o parziale del suo funzionamento”.

