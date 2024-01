Ankara (Turchia), 23 gen. (LaPresse/AP) – Il parlamento turco ha approvato l’adesione della Svezia alla Nato. Il protocollo di adesione è stato ratificato con 287 voti favorevoli, 55 contrari e 4 astensioni. Entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che si prevede in tempi rapidi. L’Ungheria diventa quindi l’unico alleato della Nato a non aver ratificato l’adesione della Svezia. La Turchia, membro dell’Alleanza Atlantica, ritardava l’adesione di Stoccolma da più di un anno, accusando il paese di essere troppo indulgente nei confronti dei gruppi che Ankara considera una minaccia alla sicurezza. Il mese scorso, la commissione parlamentare per gli affari esteri ha dato il suo consenso alla candidatura della Svezia nella prima fase del processo legislativo, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato il suo protocollo di adesione ai legislatori per l’approvazione. Stoccolma si è impegnata a rafforzare la cooperazione con la Turchia sull’antiterrorismo e a sostenere l’ambizione della Turchia di rilanciare la sua candidatura all’adesione.

