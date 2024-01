Novoli (Lecce), 23 gen. (LaPresse) – Un morto e tre feriti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale che collega Campi Salentina a Novoli, in provincia di Lecce. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni. Stando a quanto si apprende, il giovane era alla guida di una Fiat Grande Punto che, per cause da accertare, è finita contro un muretto posto al lato della carreggiata. Per il 18enne non c’è stato niente da fare. I feriti, due dei quali, sono stati portati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri di Campi Salentina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata